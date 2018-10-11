Пенза не вошла в число городов, где аэропортам присвоят имена соотечественников

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Пенза не включена в число городов России, в которых аэропортам планируется присвоить имена выдающихся личностей. Это следует из положения об общенациональном конкурсе «Великие имена России».
Конкурс стартовал в четверг, 11 октября, и пройдет в четыре этапа.
На первом, который продлится по 21 октября включительно, будут организованы публичные обсуждения на площадках общественных палат регионов. По их результатам для аэропортов-участников должно быть выбрано по 3–10 вариантов имен. Они будут опубликованы на сайте проекта.
Второй этап — с 22 по 28 октября — включает в себя формирование общероссийского списка имен-претендентов. Каждый житель сможет выбрать понравившийся вариант по принципу «один участник — один аэропорт — одно имя». Предложения, озвученные не менее 500 гражданами для определенной воздушной гавани, будут добавлены к региональным спискам.
Третий этап состоится с 29 октября по 7 ноября. В этот период будет организован выбор топ-3 имен-претендентов по каждому аэропорту. Выявление лидеров будет проводиться путем социологического опроса.
Четвертый этап — с 8 по 30 ноября — включает в себя выбор имен-победителей путем финального голосования. Каждый участник также сможет высказать свое мнение по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».
Голосование будет проводиться одновременно несколькими способами — на сайте проекта «Великие имена России», с помощью социальных сетей, посредством SMS и методом анкетирования.