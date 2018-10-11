Пенза не вошла в число городов, где аэропортам присвоят имена соотечественников Общество

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Пенза не включена в число городов России, в которых аэропортам планируется присвоить имена выдающихся личностей. Это следует из положения об общенациональном конкурсе «Великие имена России».

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Конкурс стартовал в четверг, 11 октября, и пройдет в четыре этапа.

На первом, который продлится по 21 октября включительно, будут организованы публичные обсуждения на площадках общественных палат регионов. По их результатам для аэропортов-участников должно быть выбрано по 3–10 вариантов имен. Они будут опубликованы на сайте проекта.

Второй этап — с 22 по 28 октября — включает в себя формирование общероссийского списка имен-претендентов. Каждый житель сможет выбрать понравившийся вариант по принципу «один участник — один аэропорт — одно имя». Предложения, озвученные не менее 500 гражданами для определенной воздушной гавани, будут добавлены к региональным спискам.

Третий этап состоится с 29 октября по 7 ноября. В этот период будет организован выбор топ-3 имен-претендентов по каждому аэропорту. Выявление лидеров будет проводиться путем социологического опроса.

Четвертый этап — с 8 по 30 ноября — включает в себя выбор имен-победителей путем финального голосования. Каждый участник также сможет высказать свое мнение по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

Голосование будет проводиться одновременно несколькими способами — на сайте проекта «Великие имена России», с помощью социальных сетей, посредством SMS и методом анкетирования.

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Победители будут объявлены 5 декабря 2018 года.

В дальнейшем имена великих соотечественников, выбранные по итогам общенационального голосования, будут присвоены соответствующим аэропортам.

В данном проекте примут участие следующие города: Анапа, Архангельск, Астрахань, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва (Шереметьево, Внуково, Домодедово), Магадан, Минеральные Воды, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Новосибирск, Норильск, Омск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск и Якутск.