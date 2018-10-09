В Заречном хотят сократить библиотекаря, протестовавшего против пенсионной реформы Общество

Заречный, 9 октября 2018. PenzaNews. Руководство муниципального учреждения культуры «Информационно-библиотечное объединение» Заречного Пензенской области проинформировало о предстоящем сокращении главного библиотекаря абонемента художественной литературы, сторонницу КПРФ и «Левого фронта» Нину Ломскову, открыто выражавшую протест против пенсионной реформы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным реготделения движения «Левый фронт», работница уже ознакомлена с приказом о выведении штатных единиц из штатного расписания МУК «ИБО» с 3 декабря 2018 года.

Согласно документу, подписанному директором объединения Натальей Корочкиной, штат учреждения планируется оптимизировать именно за счет должности, которую занимает Нина Ломскова, имеющая высшее педагогическое образование, почти 12-летний опыт работы в библиотеке, а также различные грамоты и благодарственные письма.

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«Мы за Нину обязательно поборемся. Надеемся, что и товарищи из КПРФ не бросят свою сторонницу в этой ситуации и тоже вступятся за нее. Может быть, у наших региональных чиновников есть хоть немного совести и здравого смысла, чтобы не устраивать политической расправы над простым библиотекарем», — прокомментировали ИА «PenzaNews» сложившуюся ситуацию в пресс-службе реготделения «Левого фронта».

В 2018 году Нина Ломскова неоднократно участвовала в протестных мероприятиях, в частности, 28 июля — в митинге против повышения пенсионного возраста в Заречном, 31 августа — в пикете против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания почетного гражданина Пензы, 2 сентября — в акции «Позорный полк».