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В Пензе 17 октября пройдет межрегиональный форум «Активное долголетие»

16:25 | 11.10.2018 | Общество

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Третий межрегиональный форум «Активное долголетие» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 17 октября.

В Пензе 17 октября пройдет межрегиональный форум «Активное долголетие». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия выступил фонд «Гражданский Союз» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и фонда «КАФ».

«Запланировано проведение пленарного заседания с участием эксперта из Москвы на тему «Долговременный уход и деменция в свете современного геронтологического знания». Кроме того, в форме презентаций будут представлены наиболее интересные проекты в обсуждаемой сфере из семи регионов России — Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Липецкой областей и Мордовии», — сообщила ИА «PenzaNews» менеджер проектов фонда «Гражданский Союз» Евгения Коновалова.

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Она добавила, что также состоится лекция «Медицинские аспекты старения», которую проведет волонтер проекта «Дети войны», бывший врач Людмила Мурыгина.

«Кроме того, как для пожилых людей, так и для их взрослых детей [...] представители поискового отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина и Екатерина Самсонова дадут практические советы о том, что делать, чтобы не потеряться, а также, что делать родственникам в случае исчезновения пенсионера», — пояснила собеседница агентства.

Евгения Коновалова отметила, что во время перерыва состоится «Частушечный баттл», в котором примут участие подопечные проекта «Дети войны».

Ожидается, что мероприятие, регистрация на которое уже открыта, объединит около 120 человек — специалисты некоммерческих организаций, соцучреждений, а также представители власти, занимающиеся вопросами поддержки пожилых людей.

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