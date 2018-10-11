В Пензе 17 октября пройдет межрегиональный форум «Активное долголетие»

Организатором мероприятия выступил фонд «Гражданский Союз» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и фонда «КАФ».
«Запланировано проведение пленарного заседания с участием эксперта из Москвы на тему «Долговременный уход и деменция в свете современного геронтологического знания». Кроме того, в форме презентаций будут представлены наиболее интересные проекты в обсуждаемой сфере из семи регионов России — Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Липецкой областей и Мордовии», — сообщила ИА «PenzaNews» менеджер проектов фонда «Гражданский Союз» Евгения Коновалова.
Она добавила, что также состоится лекция «Медицинские аспекты старения», которую проведет волонтер проекта «Дети войны», бывший врач Людмила Мурыгина.
«Кроме того, как для пожилых людей, так и для их взрослых детей [...] представители поискового отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина и Екатерина Самсонова дадут практические советы о том, что делать, чтобы не потеряться, а также, что делать родственникам в случае исчезновения пенсионера», — пояснила собеседница агентства.
Евгения Коновалова отметила, что во время перерыва состоится «Частушечный баттл», в котором примут участие подопечные проекта «Дети войны».
Ожидается, что мероприятие, регистрация на которое уже открыта, объединит около 120 человек — специалисты некоммерческих организаций, соцучреждений, а также представители власти, занимающиеся вопросами поддержки пожилых людей.
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