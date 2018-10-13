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В Пензе до конца года подсветят 20 пешеходных переходов

10:49 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. 20 пешеходных переходов планируется оборудовать подсветкой в Пензе до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе до конца года подсветят 20 пешеходных переходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для концентрации света Г-образные опоры будут дополнительно оборудованы специальными светильниками. На шести переходах установлено по одной такой опоре, на остальных — по две или более.

В частности, освещение будет организовано в трех местах на улице Бекешской — в районе автозаправочной станции, напротив въезда на территорию больницы имени Н.Ф. Филатова и около перекрестка с улицей Пушкина.

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На проспекте Победы светильники смонтируют у больницы скорой помощи и у часовни во имя Михаила Архангела, на улице Бакунина — в районе лицея №2 и на перекрестке с улицей Гладкова.

Также хорошая видимость в темное время будет обеспечена на перекрестках улиц Володарского и Кураева, Урицкого и Славы, Карла Маркса и Московской, Пушкина и Солдатской. Освещенные переходы будут на улице Пушкина, 11, напротив мэрии и «Современника».

Кроме того, светильники смонтируют на опорах около школы №76 на улице Лядова и №18 на улице Тепличной, на улице Кирова у остановки «Детская библиотека», на улице Советской, 7, Суворова, 75, и на проспекте Строителей у сквера «Могилевский дворик».

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