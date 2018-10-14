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Мэр Пензы проверил, как идет ремонт улицы Попова

13:48 | 14.10.2018 | Общество

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Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в воскресенье, 14 октября, проконтролировал ход ремонта улицы Попова, включенной дополнительно по результатам экономии в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

Мэр Пензы проверил, как идет ремонт улицы Попова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На месте вице-мэр Магомед Агамагомедов проинформировал его, что на данном этапе завершается мощение тротуаров бетонной плиткой, обустройство наружного освещения, нанесение разметки и установка знаков дорожного движения.

Виктор Кувайцев рекомендовал представителям подрядной организации огородить парковку возле рынка, чтобы не допустить размещения автомобилей на тротуаре, прилегающем к зеленой зоне.

Также он сделал акцент на оснащении перехода.

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«Пешеходный переход возле гимназии №53 должен быть современным, хорошо освещенным, оборудованным разметкой и искусственными неровностями. Речь идет об обеспечении безопасности наших детей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, 6 августа 2018 года был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт улицы Попова между УКСом Пензы в лице начальника Игоря Умнова и московской компанией «Автодорога» в лице гендиректора Елены Митиной.

Его цена составила более 30,6 млн. рублей.

Из них свыше 15 млн. рублей — средства федерального бюджета, более 9 млн. — областного, еще примерно 6 млн. — городского.

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