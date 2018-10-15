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На пяти мебельных предприятиях Кузнецка выявлены факты теневой занятости

10:55 | 15.10.2018 | Общество

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Кузнецк, 15 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области возбудила дела об административных правонарушениях по фактам уклонения от оформления трудового договора в отношении пяти индивидуальных предпринимателей.

На пяти мебельных предприятиях Кузнецка выявлены факты теневой занятости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, факты теневой занятости были выявлены при осуществлении надзорной деятельности за соблюдением трудовых прав граждан у индивидуальных предпринимателей в сфере производства мебели и розничной торговли.

«Установлено, что у пяти индивидуальных предпринимателей для осуществления их деятельности привлечены работники, с которыми не заключены трудовые договоры. Начисления и оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование этих работников работодателями не производились», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что по результатам проверки в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления с требованием немедленно устранить выявленные нарушения.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.

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