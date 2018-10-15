На пяти мебельных предприятиях Кузнецка выявлены факты теневой занятости Общество

Кузнецк, 15 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области возбудила дела об административных правонарушениях по фактам уклонения от оформления трудового договора в отношении пяти индивидуальных предпринимателей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, факты теневой занятости были выявлены при осуществлении надзорной деятельности за соблюдением трудовых прав граждан у индивидуальных предпринимателей в сфере производства мебели и розничной торговли.

«Установлено, что у пяти индивидуальных предпринимателей для осуществления их деятельности привлечены работники, с которыми не заключены трудовые договоры. Начисления и оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование этих работников работодателями не производились», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что по результатам проверки в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления с требованием немедленно устранить выявленные нарушения.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.