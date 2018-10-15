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В Пензе 29 октября пройдет конкурс на право эксплуатации почти 70 рекламных конструкций

12:29 | 15.10.2018 | Общество

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» проведет 29 октября конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 67 отдельно стоящих рекламных конструкций.

В Пензе 29 октября пройдет конкурс на право эксплуатации почти 70 рекламных конструкций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок на него продлится до 18.00 пятницы, 19 октября.

Среди участвующих в конкурсе объектов — стелы, щитовые и призмадинамические конструкции в разных районах города.

Согласно конкурсной документации, все они освещаются в темное время суток.

При этом по стелам договоры планируется заключить на 5 лет, по щитовым конструкциям — на 7, по призмадинамическим — на 8. Срок их действия будет исчисляться с 1 апреля 2019 года.

Претендентом на участие в конкурсе может стать любое физическое или юридическое лицо.

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