В Пензе 29 октября пройдет конкурс на право эксплуатации почти 70 рекламных конструкций Общество

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» проведет 29 октября конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 67 отдельно стоящих рекламных конструкций.

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Прием заявок на него продлится до 18.00 пятницы, 19 октября.

Среди участвующих в конкурсе объектов — стелы, щитовые и призмадинамические конструкции в разных районах города.

Согласно конкурсной документации, все они освещаются в темное время суток.

При этом по стелам договоры планируется заключить на 5 лет, по щитовым конструкциям — на 7, по призмадинамическим — на 8. Срок их действия будет исчисляться с 1 апреля 2019 года.

Претендентом на участие в конкурсе может стать любое физическое или юридическое лицо.