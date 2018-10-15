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Жители села Лопатки накопили около 3 млн. рублей долгов — УФССП

16:08 | 15.10.2018 | Общество

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Около 3 млн. рублей составила задолженность жителей села Лопатки Бессоновского района Пензенской области по 507 исполнительным документам, поступившим к судебным приставам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

Жители села Лопатки накопили около 3 млн. рублей долгов — УФССП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«396 возбуждены по постановлениям ГИБДД, сумма долга за нарушения — 408 тыс. рублей», — отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что приставам удалось отработать более 60 исполнительных производств за время действия в селе мобильного офиса, организованного совместно с Госавтоинспекцией.

«Сумма взысканных средств превысила 35 тыс. рублей», — уточнила представитель УФССП.

По словам Яны Загребельной, также было арестовано имущество одного должника — плазменный телевизор и приставка.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, численность населения села Лопатки на 1 января 2018 года составляла 984 человека.

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