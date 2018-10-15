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Губернатор показал, какие фонтаны хотел бы видеть в Пензе

17:55 | 15.10.2018 | Общество

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в начале сентября предложил тиражировать опыт Кузнецка по установке малобюджетных фонтанов, показал, как могут выглядеть такие объекты, разместив небольшой видеоролик в Instagram.

Губернатор показал, какие фонтаны хотел бы видеть в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вот такие зоны притяжения для наших граждан нам нужно делать в Пензе — на Западной поляне, на набережной, в центре города Пензы, чтобы людям было комфортно жить, отдыхать, фотографироваться на память. Будем такие проекты реализовывать», — прокомментировал он увиденное: фонтан, в центре чаши которого на постаменте находятся фигуры двух оленей.

«Очень интересно, хотя ничего сложного, ничего особенного», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что реализация подобных проектов в Пензе повлечет «небольшие затраты».

При этом место съемки губернатор не уточнил.

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