В Пензенской области учредят звания «Почетный наставник» и «Заслуженный работник СМИ» Общество

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Два новых звания — «Почетный наставник Пензенской области» и «Заслуженный работник средств массовой информации Пензенской области» — планируется учредить в регионе. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание области губернатором Иваном Белозерцевым.

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Предполагается, что почетными наставниками смогут стать высококвалифицированные работники разных сфер, которые не менее 5 лет помогали молодым специалистам адаптироваться к работе, приобретать необходимые навыки, а также формировать кадровый состав.

В частности, почетное звание намечено присваивать работникам промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и врачам. Также претендовать на него смогут те, что трудится в сфере культуры и искусства Пензенской области, в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, архитектуре и градостроительстве.

Звание «Заслуженный работник СМИ Пензенской области» предлагается присваивать сотрудникам печатных и электронных средств массовой информации, проработавшим в этой сфере не менее 15 лет. Соответствующее решение будет приниматься с учетом личных заслуг в развитии и совершенствовании отрасли, своевременном обеспечении населения объективной информацией и сохранении традиций журналистики.

Согласно пояснительной записке, на реализацию законопроекта дополнительных денежных средств не потребуется, так как изготовление нагрудных знаков и удостоверений к ним будет осуществляться за счет средств, выделенных на выполнение госзадания ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» на 2018 год.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента. В случае принятия документа он вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.