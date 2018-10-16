Жительнице Пензы Анне Жеребцовой исполнилось 100 лет Общество

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы Надежда Корязова поздравила ветерана труда Анну Жеребцову со 100-летним юбилеем во вторник, 16 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Она выразила пенсионерке благодарность за многолетний добросовестный труд, пожелала ей крепкого здоровья, добра, заботы со стороны родных и близких людей.

По случаю дня рождения юбилярше был вручен букет желтых роз.

Как сообщается на сайте администрации Железнодорожного района Пензы, Анна Жеребцова родилась в Казахстане. Во время Великой Отечественной войны и после нее она работала в родном колхозе, а с 1969 года до выхода на пенсию трудилась на дизельном заводе в Пензе. Ее общий стаж превышает 40 лет.

Анна Жеребцова воспитала четверых детей. Имеет 7 внуков, 9 правнуков и 6 праправнуков.