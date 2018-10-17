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В Заречном за девять месяцев зафиксировано семь случаев мышиной лихорадки

12:36 | 17.10.2018 | Общество

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Заречный, 17 октября 2018. PenzaNews. Семь случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую еще называют мышиной, зафиксировано в Заречном Пензенской области с января по сентябрь 2018 года. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления №59 ФМБА России Людмила Куликова.

В Заречном за девять месяцев зафиксировано семь случаев мышиной лихорадки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, Пензенская область находится в природном очаге заболевания, переносчиком которого зачастую являются мыши.

С учетом того, что с наступлением холодов грызуны устремятся в помещения, Людмила Куликова призвала руководителей предприятий и учреждений проследить за тем, чтобы были приняты все возможные меры по предотвращению их проникновения в офисы и на производства, сообщает управление общественных связей администрации Заречного.

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