Конференция исследователей династии Куракиных впервые прошла в Пензе Общество

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Ежегодная конференция «Роль династии князей Куракиных в истории, культуре и общественной жизни России в XVIII–XX веках» впервые прошла в Пензе в музее В.О. Ключевского в четверг, 18 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором мероприятия выступило учреждение «Московский дом национальностей» совместно с Союзом краеведов Москвы, Союзом краеведов России и пензенским государственным краеведческим музеем.

В рамках конференции выступили как местные специалисты, так и гости из других регионов, в числе которых член Союза краеведов Москвы Наталья Домашнева, сотрудник тверской областной картинной галереи Вероника Бушлякова, исследователь из Орла Ольга Казакова, пензенский кандидат культурологии Лариса Рассказова и другие.

Читайте также

В Сердобском районе объявлен сбор средств на восстановление храма XVIII века

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор государственного краеведческого музея Владимир Зименков, старт углубленному исследованию династий России, на основе которого и был создан проект «Куракинские чтения», в 2003 году дали именно материалы из Пензенской области.

«Традиция зародилась именно в Пензенской области, в Сердобске, когда Джана Борисовна [Логашова, сотрудник «Московского дома национальностей] приехала в Пензу, чтобы получить материал, которого у нее еще не было. Почему она занялась Куракиными? Потому что «Дом национальностей» находится в здании, которое принадлежало до революции Куракину. И появился такой проект», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ранее «Куракинские чтения» уже проводились в Москве, Твери, Орле и других городах.