EN
18:00:09 Четверг, 18 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Конференция исследователей династии Куракиных впервые прошла в Пензе

15:12 | 18.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Ежегодная конференция «Роль династии князей Куракиных в истории, культуре и общественной жизни России в XVIII–XX веках» впервые прошла в Пензе в музее В.О. Ключевского в четверг, 18 октября.

Конференция исследователей династии Куракиных впервые прошла в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором мероприятия выступило учреждение «Московский дом национальностей» совместно с Союзом краеведов Москвы, Союзом краеведов России и пензенским государственным краеведческим музеем.

В рамках конференции выступили как местные специалисты, так и гости из других регионов, в числе которых член Союза краеведов Москвы Наталья Домашнева, сотрудник тверской областной картинной галереи Вероника Бушлякова, исследователь из Орла Ольга Казакова, пензенский кандидат культурологии Лариса Рассказова и другие.

Читайте также

В Сердобском районе объявлен сбор средств на восстановление храма XVIII века

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор государственного краеведческого музея Владимир Зименков, старт углубленному исследованию династий России, на основе которого и был создан проект «Куракинские чтения», в 2003 году дали именно материалы из Пензенской области.

«Традиция зародилась именно в Пензенской области, в Сердобске, когда Джана Борисовна [Логашова, сотрудник «Московского дома национальностей] приехала в Пензу, чтобы получить материал, которого у нее еще не было. Почему она занялась Куракиными? Потому что «Дом национальностей» находится в здании, которое принадлежало до революции Куракину. И появился такой проект», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ранее «Куракинские чтения» уже проводились в Москве, Твери, Орле и других городах.

Загрузка...
Читайте также
В мэрии Пензы обсудят проведение обязательного психиатрического освидетельствования Пенза впервые присоединится к программе «Навигатор инноватора»
В библиотеке имени Лермонтова открыта выставка картин Владимира Пентюха После исчезновения человека под Пензой возбуждено дело по статье «Убийство»
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2018 года Военнослужащие 2-й армии смогут получать надбавку, превышающую оклад
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама