В Неверкино на центральной площади уложили тротуарную плитку Общество

Неверкино, 19 октября 2018. PenzaNews. Тротуарная плитка уложена на центральной площади в Неверкино Пензенской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором районный центр участвует впервые.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Жители населенного пункта по результатам общественных обсуждений приняли решение благоустроить данную территорию в первую очередь. С учетом поступивших предложений был разработан дизайн-проект по преображению площади.

На реализацию задуманного из бюджетов всех уровней было выделено 5 млн. 87 тыс. рублей.

Эти средства позволили отремонтировать асфальт вокруг площади, уложить на ней плитку и брусчатку вокруг памятника. Также были установлены бордюры.

В настоящее время изготавливаются малые архитектурные формы, разместить которые планируется до 25 октября, сообщается на сайте управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.