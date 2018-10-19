В Неверкино на центральной площади уложили тротуарную плитку
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Неверкино, 19 октября 2018. PenzaNews. Тротуарная плитка уложена на центральной площади в Неверкино Пензенской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором районный центр участвует впервые.
Фото: Uprgkh.pnzreg.ru
Жители населенного пункта по результатам общественных обсуждений приняли решение благоустроить данную территорию в первую очередь. С учетом поступивших предложений был разработан дизайн-проект по преображению площади.
На реализацию задуманного из бюджетов всех уровней было выделено 5 млн. 87 тыс. рублей.
Эти средства позволили отремонтировать асфальт вокруг площади, уложить на ней плитку и брусчатку вокруг памятника. Также были установлены бордюры.
В настоящее время изготавливаются малые архитектурные формы, разместить которые планируется до 25 октября, сообщается на сайте управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.