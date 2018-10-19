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Пенза и Калуга будут обмениваться опытом работы с детьми-аутистами

13:05 | 19.10.2018 | Общество

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Калуга, 19 октября 2018. PenzaNews. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области и калужский благотворительный фонд «Волонтеры детям» заключили соглашение о сотрудничестве по методическому сопровождению и обмену лучшими практиками коррекционной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.

Пенза и Калуга будут обмениваться опытом работы с детьми-аутистами

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Достигнутая договоренность стала итогом рабочей встречи в Калуге, в которой помимо этих организаций также приняли участие представители местной общественной палаты и центра социальной и правовой помощи «Старт в будущее».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, планируется перенять калужский опыт работы по сопровождению молодых матерей, которые являются бывшими воспитанницами интернатов.

Использование технологий «Наставничество» и «Я профи» намечено апробировать в рамках региональных общественно-государственных проектов. Ожидается, что наработки по профилактике социального сиротства лягут в основу модельной программы сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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