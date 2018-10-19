Стены дома в Заре предложено укрепить арматурной сеткой Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Заведующий кафедрой строительных конструкций Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС), доктор технических наук, профессор Николай Ласьков, который вместе с другими специалистами вуза провел обследование дома №110 на улице Новоселов в микрорайоне Заря, озвучил конкретные предложения о возможных вариантах устранения появившихся в здании дефектов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Рекомендуется устроить деформационные швы на кровле, провести усиление стен арматурными сетками, закрепленными с помощью анкеров на наружной поверхности на уровне верхних этажей; внутренние поверхности стен заделать цементно-песчаным раствором с добавками глубокого проникновения», — сказал он в ходе совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в пятницу, 19 октября.

По итогам обсуждения глава администрации Пензы поручил оформить план действий по ликвидации имеющихся деформаций в соответствии с градостроительными нормативами и направить на госэкспертизу.

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Кроме того, городскому управлению капитального строительства предстоит в течение месяца привлечь подрядные и субподрядные организации к устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, специалисты ПГУАС после обращения управления капитального строительства города провели обследование многоквартирного жилого дома №110 на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Они изучили проектно-сметную документацию на строительство, результаты повторных инженерных изысканий, а также комплексно обследовали фундамент, кровлю, парапеты здания и квартир, в которых образовались деформации.

Согласно заключению специалистов, угроза обрушения жилого дома отсутствует.