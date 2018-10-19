Жители Зари намерены выйти на митинг из-за трещин в домах Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Жители возведенных в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Заря по программе расселения аварийного и ветхого фонда многоквартирных домов, в которых началась деформация конструкций, намерены выйти на митинг, чтобы побудить представителей власти вплотную заняться решением их проблемы.

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Готовность оказать людям организационное содействие в подготовке мероприятия выразили активисты «Левого фронта».

15 октября координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин подал в администрацию Пензы уведомление о митинге с предполагаемым числом участников 100 человек, который планируется провести на следующей неделе — 28-го числа с 11.30 до 13.00 — у дома №110 на улице Новоселов в Заре.

Через несколько дней оппозиционер получил ответ за подписью вице-мэра Владимира Попкова, в котором людям предлагается собраться в Заводском районе — в парке «Комсомольский», так как в Заре в воскресенье, 28 октября, с 10.00 до 14.00 пройдет культурно-массовое мероприятие «День микрорайона».

В связи с этим в пятницу, 19 октября, Сергей Падалкин письменно проинформировал мэрию, что организаторов не устраивает предложенная альтернатива, так как она «не позволяет достигнуть целей проведения публичного мероприятия и создает неудобства участникам митинга».

По словам координатора «Левого фронта» в Поволжье, с учетом проведения «Дня микрорайона» жители Зари готовы перенести время митинга на период с 14.30 до 16.00.

«Если они [представители администрации Пензы] нам пойдут навстречу, то хорошо — мы проводим в Заре. Нет — будем думать: либо это обжаловать, либо соглашаться на парк «Комсомольский», либо новую заявку подавать на другое число», — сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин.

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Он уточнил, что ответ из мэрии должен поступить не позднее понедельника, 22 октября.

«У жителей справедливые вполне опасения, что дом будет рушиться, а власть местная — что городская, что региональная — в этом направлении работает достаточно слабо. Люди должным образом не проинформированы, не понимают, куда обращаться и как эта проблема решится», — отметил собеседник агентства.

Сергей Падалкин пояснил, что в ходе митинга будет предоставлено слово всем желающим, после чего планируется принять резолюцию с конкретными предложениями — ее направят в адрес губернатора Ивана Белозерцева и мэра Виктора Кувайцева.

«Это ненормально, когда людей переселяют из одного аварийного жилья в другое аварийное жилье. Там, помимо этих трещин, еще масса других проблем», — сказал оппозиционер.