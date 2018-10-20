Житель Пензы оштрафован на 80 тыс. рублей за уклонение от призыва Общество

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. 25-летний житель Пензы оштрафован на 80 тыс. рублей за уклонение от призыва на военную службу.

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«В период с 2014 по 2018 год мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. При этом призывник был уведомлен о необходимости явки в военный комиссариат, но без уважительных причин не приходил к указанному времени для отправки к месту прохождения военной службы», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, ранее мужчина к ответственности не привлекался, он признал себя виновным в совершении преступления, в содеянном раскаялся.

«Суд посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении призывника и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В настоящее время постановление не вступило в законную силу. Не истек срок для его обжалования», — уточнил собеседник агентства.