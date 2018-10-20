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Житель Пензы оштрафован на 80 тыс. рублей за уклонение от призыва

08:13 | 20.10.2018 | Общество

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Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. 25-летний житель Пензы оштрафован на 80 тыс. рублей за уклонение от призыва на военную службу.

Житель Пензы оштрафован на 80 тыс. рублей за уклонение от призыва. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период с 2014 по 2018 год мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. При этом призывник был уведомлен о необходимости явки в военный комиссариат, но без уважительных причин не приходил к указанному времени для отправки к месту прохождения военной службы», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, ранее мужчина к ответственности не привлекался, он признал себя виновным в совершении преступления, в содеянном раскаялся.

«Суд посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении призывника и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В настоящее время постановление не вступило в законную силу. Не истек срок для его обжалования», — уточнил собеседник агентства.

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