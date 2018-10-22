Инспектор Россельхознадзора наказан за задержку при отправке документов после проверки Общество

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Инспектор отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области привлечен мировым судьей к административной ответственности в виде предупреждения за несвоевременное направление в прокуратуру области копии акта внеплановой выездной проверки юридического лица.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, проверка в отношении ООО «Исса АгроФинанс» проводилась с 26 июня по 11 июля 2018 года.

«В нарушение предусмотренного пятидневного срока со дня ее окончания копия акта была направлена в прокуратуру области лишь 27 июля. В отношении проводившего проверку сотрудника было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)», — пояснила собеседница агентства.