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Инспектор Россельхознадзора наказан за задержку при отправке документов после проверки

09:09 | 22.10.2018 | Общество

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Инспектор отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области привлечен мировым судьей к административной ответственности в виде предупреждения за несвоевременное направление в прокуратуру области копии акта внеплановой выездной проверки юридического лица.

Инспектор Россельхознадзора наказан за задержку при отправке документов после проверки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, проверка в отношении ООО «Исса АгроФинанс» проводилась с 26 июня по 11 июля 2018 года.

«В нарушение предусмотренного пятидневного срока со дня ее окончания копия акта была направлена в прокуратуру области лишь 27 июля. В отношении проводившего проверку сотрудника было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)», — пояснила собеседница агентства.

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