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За девять месяцев приняты на работу почти 20 тыс. пензенцев, трудившихся неофициально

13:40 | 22.10.2018 | Общество

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Работодатели Пензенской области за первые девять месяцев 2018 года оформили в установленном законом порядке трудовые отношения с 19 тыс. 667 гражданами, которые ранее были заняты неофициально.

За девять месяцев приняты на работу почти 20 тыс. пензенцев, трудившихся неофициально. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это составляет 98,3% от установленного для области контрольного показателя на текущий год в 20 тыс. человек.

В рейтинге субъектов Приволжского федерального округа по снижению неформальной занятости Пензенская область занимает второе место, в целом по России — пятое.

Комментируя проводимую в регионе работу, заместитель начальника управления содействия занятости населения и ведения регистров получателей госуслуг Минтруда Пензенской области Ольга Васильева пояснила, что в ходе проверок ГИТ, а также исходя из отчетности налоговой службы и Пенсионного фонда выявляются те компании, в которых сотрудники трудятся неофициально.

«В каждом муниципальном образовании имеется межведомственная комиссия или рабочая группа по легализации занятости. Ее возглавляет глава администрации. На уровне муниципалитета комиссии собираются определенное количество раз в соответствии с установленным графиком», — добавила собеседница агентства, отметив, что на заседаниях с «проблемными» работодателями специалисты проводят разъяснительную работу, пытаясь убедить их привести свою деятельность в соответствие с законом.

Ольга Васильева добавила, что результатом является официальное заключение трудовых договоров и обеспечение социальных гарантий.

Она уточнила, что при уклонении от заключения трудового договора или его надлежащего оформления предусмотрена административная ответственность.

Согласно официальным данным, за девять месяцев 2018 года в Пензенской области проведено 710 заседаний межведомственных комиссий, в том числе 407 выездных. В ходе них заслушаны 1 тыс. 405 «проблемных» работодателей. Материалы по 112 организациям направлены в государственную инспекцию труда в Пензенской области для принятия мер.

С начала года вынесено 164 административных постановления о привлечении нарушителей к ответственности на сумму свыше 2,4 млн. рублей.

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