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Областное бюро судмедэкспертизы оштрафовано за нарушения в Пензе и Шемышейке

08:48 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы оштрафовано на 10 тыс. рублей за то, что не устранило нарушения, выявленные управлением Роспотребнадзора в трех подразделениях в Пензе и одном в Шемышейке.

Областное бюро судмедэкспертизы оштрафовано за нарушения в Пензе и Шемышейке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, 13 сентября в ходе внеплановой выездной проверки на улице Светлой, 1, установлено, что вопреки ранее выданным предписаниям, не проведен ремонт в помещениях судебно-медицинской гистологии, не построены локальные очистные сооружения, не приобретены новые каталки и не в полном объеме закуплена новая мебель для лабораторных подразделений.

«На улице Стасова, 7, ремонт помещений не произведен, не приобретена новая мебель, не восстановлено гигиеническое покрытие на вытяжных шкафах, не покрашены рамы, подоконники и батареи. Здание на улице Лермонтова, 28, также не отремонтировано изнутри», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что, кроме того, не приобретен холодильный шкаф для временного хранения трупов в Шемышейке.

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