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В Пензенской области выявлены нарушения безопасности в местах массового пребывания

14:56 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Почти 2 тыс. 900 нарушений в сфере обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания выявлено в Пензенской области в период с января по сентябрь 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области выявлены нарушения безопасности в местах массового пребывания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с этим принесено 15 протестов, внесено 464 представления. По результатам их рассмотрения 404 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды предъявлен 31 иск. Возбуждено 322 дела об административных правонарушениях, которые рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения антитеррористической защищенности в гостиницах, торговых центрах, государственных и муниципальных учреждениях, объектах культуры, спорта и образовательных учреждениях.

Светлана Артамонова отметила, что, в частности, выяснилось, что в Первомайском районе Пензы и в Городищенском районе не проведено категорирование нескольких гостиниц, отсутствовали паспорта безопасности.

«По результатам проверок руководителям организаций внесены представления, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены в полном объеме», — добавила она.

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