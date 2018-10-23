В Пензе заявки поданы на размещение рекламы на 44 конструкциях Общество

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Заявки на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 44 отдельно стоящих рекламных конструкций поданы в рамках конкурса, объявленного муниципальным казенным учреждением «Рекламная служба города Пензы».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, они охватывают чуть более 65% от общего количества предложенных конструкций.

Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоялась в малом зале администрации города во вторник, 23 октября.

Результаты оценки и сопоставления заявок, а также победители конкурса будут объявлены в предстоящий понедельник, 29 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», среди участвующих в конкурсе объектов — стелы, щитовые и призмадинамические конструкции в разных районах города.

Согласно конкурсной документации, все они освещаются в темное время суток.

При этом по стелам договоры планируется заключить на 5 лет, по щитовым конструкциям — на 7, по призмадинамическим — на 8. Срок их действия будет исчисляться с 1 апреля 2019 года.