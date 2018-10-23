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В Пензе досрочно завершен капремонт дороги на улице Попова

17:37 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Компания «Автодорога» досрочно завершила капитальный ремонт дороги на улице Попова в Пензе — от улицы Ленинградской до улицы Пацаева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе досрочно завершен капремонт дороги на улице Попова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядная организация провела работы по доведению до нормативного состояния проезжей части, наружного освещения, устройству ливневой канализации и тротуаров. Со своей задачей компания справилась раньше установленного контрактом срока», — сказали в мэрии, напомнив, что ремонт требовалось выполнить до 1 ноября.

В администрации Пензы добавили, что также был обустроен заездной карман у гимназии №53.

В пресс-службе уточнили, что улицу Попова удалось включить в проект «Безопасные и качественные дороги» благодаря сэкономленным ранее средствам.

Стоимость работ составила свыше 30,6 млн. рублей, причем более половины предусмотрено в федеральном бюджете, а оставшаяся часть — в областном и городском.

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