В Пензе суд признал противоречащими закону отдельные пункты положения адвокатской палаты Общество

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Отдельные пункты положения, регулирующего вопросы оказания юрпомощи адвокатами Пензенской области, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда либо в качестве представителей в гражданском судопроизводстве по назначению суда, признаны не соответствующими законодательству. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что документ был утвержден советом адвокатской палаты Пензенской области 16 февраля 2018 года.

«Установлено, что предусмотренные положением сроки вызова адвокатов по назначению органов предварительного следствия и суда не соответствуют действующему законодательству», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что форма требования, подлежащая направлению в центр субсидируемой юрпомощи следователем, дознавателем или судом, включает в себя ряд обязательных пунктов, не предусмотренных законодательством, неуказание которых может явиться основанием для отказа в предоставлении защитника.

«В положении незаконно прописано право совета адвокатской палаты Пензенской области приостанавливать направление защитников в конкретный орган дознания, предварительного следствия и суд при систематическом направлении срочных требований», — отметила представитель прокуратуры.

Кроме того, по ее словам, данный правовой акт с превышением полномочий возлагает на адвоката по назначению обязанность проверки соблюдения процессуальных норм при выявлении факта участия в деле адвоката по соглашению.

Светлана Артамонова обратила внимание на то, что положение незаконно регулирует сферу деятельности органов следствия и дознания в рамках уголовно-процессуального законодательства, нарушает не только их права и интересы, ограничивая возможность незамедлительного сбора доказательств, но также подозреваемых или обвиняемых.

«Принесенный по результатам проверки протест на указанное положение был отклонен, в связи с чем прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с административным исковым заявлением о признании ряда пунктов не соответствующими Конституции РФ и федеральному законодательству. В судебном заседании требования прокурора поддержали представители заинтересованных лиц — СУ СКР по Пензенской области, а также региональных управлений ФСБ России и МВД РФ. Решением Ленинского районного суда Пензы административный иск прокурора удовлетворен в полном объеме», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что решение суда пока не вступило в законную силу.