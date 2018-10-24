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В Пензе двоих предпринимателей уличили в нарушении правил перевозки пассажиров

11:41 | 24.10.2018 | Общество

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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы выявила нарушения требований законодательства о пассажирских перевозках, допущенные двумя индивидуальными предпринимателями.

В Пензе двоих предпринимателей уличили в нарушении правил перевозки пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, у Сергея Максимова, осуществляющего перевозку пассажиров по пригородным маршрутам «Пенза — Березовая роща», «Пенза — Соловцовка», «Пенза — Старая Каменка» и «Пенза — Алферьевка», являющегося ответственным за соблюдение требований безопасности дорожного движения, отсутствует диплом о профессиональной переподготовке с присвоением соответствующей квалификации.

«У водителей этого предпринимателя отсутствовали документы о прохождении предварительных медицинских осмотров. У двоих из них были просрочены периодические медосмотры», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что у предпринимателя Сергея Шишкина, осуществляющего перевозку пассажиров по маршрутам №17, №29 и №39, отсутствовала аттестация на соответствие занимаемой должности у работника, являющегося ответственным за соблюдение требований безопасности дорожного движения.

«Допускались нарушения при ведении журналов по безопасности дорожного движения и графиков сменности водителей, в которых не указывалось время начала и окончания ежедневной работы», — сказала Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора сообщила, что по итогам проверки в отношении предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», по результатам рассмотрения которых им назначены штрафы в размере 20 тыс. рублей каждому.

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