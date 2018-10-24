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В Пензенской области изъято 34 кг некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий

11:54 | 24.10.2018 | Общество

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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. 34 кг некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий изъято из оборота в Пензенской области с января по сентябрь 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области изъято 34 кг некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За девять месяцев по физико-химическим показателям было исследовано 618 образцов, по радиологическим — 45, на содержание ГМО — семь, по микробиологическим показателям — 163 образца», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в одном случае, по физико-химическим — в двух.

«Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, в том числе солям тяжелых металлов, микотоксинам, не выявлено. Наличие ГМО, радиоактивных веществ в пробах хлебобулочных изделий не обнаружено», — сказали в управлении.

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