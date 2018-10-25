В мэрии перечислили участки, предлагаемые в рамках решения проблемы дольщиков Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Список из 13 земельных участков, которые могут быть задействованы для дальнейшей застройки в рамках решения проблемы обманутых дольщиков, размещен на сайте администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

Семь из них расположены в микрорайоне №8 Арбеково. Их площадь варьируется от 5,5 тыс. до 12 тыс. кв. метров.

Остальные расположены в разных местах города — в районе улицы Ремесленной, 2, Кооперативной, 6, Бригадной, 6, и Ново-Казанской.

Один из самых крупных участков площадью более 17 тыс. кв. метров находится в Заводском районе и ограничен улицами Леонова, Комсомольской и Ударной.

Самые большие расположены в районе улиц Тепличной, Львовской и 40 лет Октября — более 18 тыс. и 64 тыс. кв. метров, причем последний может быть использован после внесения изменений в правила землепользования и застройки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональным законом о поддержке обманутых дольщиков от 31 августа 2017 года был предусмотрен механизм, согласно которому новый застройщик, согласившийся на достройку проблемных домов, может на льготных условиях получить земельные участки.