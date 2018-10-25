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В Пензе отчисленный курсант выплатил более 200 тыс. рублей за обучение

09:16 | 25.10.2018 | Общество

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Бывший курсант Пензенского артиллерийского инженерного института погасил всю задолженность за свое обучение в размере более 200 тыс. рублей после принятия мер принудительного исполнения, в частности, наложения арестов на счета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

В Пензе отчисленный курсант выплатил более 200 тыс. рублей за обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с тем, что он был отчислен с четвертого курса, по договору, заключенному с министерством обороны РФ, ему надлежало компенсировать потраченные на его обучение средства», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, добровольно возмещать денежные средства мужчина не хотел, что послужило поводом для обращения в суд и возбуждения исполнительного производства.

«Оно окончено фактическим исполнением», — добавила Яна Загребельная.

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