В Пензе обсудили итоги работы регионального управления СКР Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Итоги работы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области подведены на заседании коллегии под председательством руководителя регионального ведомства Дмитрия Матушкина.

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На коллегии обсудили вопросы качества следствия, организации работы районных и межрайонных следственных отделов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, а также работа в сфере приема и рассмотрения обращений граждан.

При обсуждении вопросов расследования уголовных дел озвучены недостатки, допущенные следственными отделами за девять месяцев 2018 года, предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества следствия.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, с января по сентябрь 2018 года расследовано 40 преступлений прошлых лет, в числе которых убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рассмотрены причины неактивной работы некоторых следственных отделов на данном направлении, предложены меры, направленные на активизацию раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.

За 9 месяцев 2018 года в следственное управление поступило 1 тыс. 354 обращения, за аналогичный период прошлого года — 862. Рассмотрены конкретные предложения по совершенствованию работы с обращениями граждан.