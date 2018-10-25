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В Пензе обсудили итоги работы регионального управления СКР

09:43 | 25.10.2018 | Общество

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Итоги работы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области подведены на заседании коллегии под председательством руководителя регионального ведомства Дмитрия Матушкина.

В Пензе обсудили итоги работы регионального управления СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На коллегии обсудили вопросы качества следствия, организации работы районных и межрайонных следственных отделов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, а также работа в сфере приема и рассмотрения обращений граждан.

При обсуждении вопросов расследования уголовных дел озвучены недостатки, допущенные следственными отделами за девять месяцев 2018 года, предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества следствия.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, с января по сентябрь 2018 года расследовано 40 преступлений прошлых лет, в числе которых убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рассмотрены причины неактивной работы некоторых следственных отделов на данном направлении, предложены меры, направленные на активизацию раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.

За 9 месяцев 2018 года в следственное управление поступило 1 тыс. 354 обращения, за аналогичный период прошлого года — 862. Рассмотрены конкретные предложения по совершенствованию работы с обращениями граждан.

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