Владимир Лысов призвал медиков присоединиться к информированию пенсионеров о мошенниках Общество

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Начальник управления МВД России по городу Пензе полковник полиции Владимир Лысов призвал работников клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина присоединиться к информированию пенсионеров о существующих мошеннических схемах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи с ними он отметил, что сотрудники медицинского учреждения могут это сделать, поскольку регулярно контактируют с доверчивыми в силу возраста пожилыми гражданами.

Владимир Лысов рассказал медикам о видах и способах мошенничеств, а также привел конкретные примеры различных схем обмана, которые совершаются на территории города.

Полковник полиции обратил внимание на то, что аферисты могут представляться социальными работниками, почтальонами, сотрудниками коммунальных служб, родственниками и знакомыми.

Он призвал присутствующих быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.