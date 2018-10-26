EN
11:17:43 Пятница, 26 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
Фоторепортаж ДТП с участием автомобиля «УАЗ Патриот» патрульно-постовой службы. Пенза, 25 октября 2018 г.

Владимир Лысов призвал медиков присоединиться к информированию пенсионеров о мошенниках

08:07 | 26.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Начальник управления МВД России по городу Пензе полковник полиции Владимир Лысов призвал работников клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина присоединиться к информированию пенсионеров о существующих мошеннических схемах.

Владимир Лысов призвал медиков присоединиться к информированию пенсионеров о мошенниках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи с ними он отметил, что сотрудники медицинского учреждения могут это сделать, поскольку регулярно контактируют с доверчивыми в силу возраста пожилыми гражданами.

Владимир Лысов рассказал медикам о видах и способах мошенничеств, а также привел конкретные примеры различных схем обмана, которые совершаются на территории города.

Полковник полиции обратил внимание на то, что аферисты могут представляться социальными работниками, почтальонами, сотрудниками коммунальных служб, родственниками и знакомыми.

Он призвал присутствующих быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Загрузка...
Читайте также
Пассажира поезда будут судить за кражу почти 100 тыс. рублей из кармана шорт попутчика Житель Кузнецка подозревается в краже телефона у знакомой
Дом на улице Локомотивной в Пензе принят после капремонта Фестиваль «Чудное мгновенье» пройдет в Пензе с 28 октября по 3 ноября
В Пензе из незаконного оборота изъято почти 500 тыс. доз героина Руководство пензенского реготделения «Единой России» поблагодарило Андрея Долова
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама