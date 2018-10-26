В Пензе нарушения выявлены на всех проверенных объектах общепита, где готовят шаурму Общество

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выявило нарушения на всех 11 объектах общественного питания, реализующих шаурму, которые были проверены с начала 2018 года.

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«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов: не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность; изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей; нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции при отсутствии маркировки; не соблюдается товарное соседство; отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что также нарушались условия для обработки и мытья мяса и овощей, не был организован производственный контроль качества и безопасности поступающих продуктов, на предприятиях не следили за технологическим процессом, условиями труда, соблюдением правил личной гигиены работниками, не проводилась дератизация и дезинсекция.

В Роспотребнадзоре уточнили, что два из восьми образцов продукции не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям — по наличию бактерий группы кишечной палочки и стафилококка.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Вынесены постановления о назначении штрафов на общую сумму более 100 тыс. рублей, деятельность трех предприятий приостановлена на 80 или 90 суток», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям даны предписания об устранении выявленных нарушений, их исполнение находится на контроле.