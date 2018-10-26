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В Пензе нарушения выявлены на всех проверенных объектах общепита, где готовят шаурму

08:52 | 26.10.2018 | Общество

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выявило нарушения на всех 11 объектах общественного питания, реализующих шаурму, которые были проверены с начала 2018 года.

В Пензе нарушения выявлены на всех проверенных объектах общепита, где готовят шаурму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов: не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность; изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей; нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции при отсутствии маркировки; не соблюдается товарное соседство; отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что также нарушались условия для обработки и мытья мяса и овощей, не был организован производственный контроль качества и безопасности поступающих продуктов, на предприятиях не следили за технологическим процессом, условиями труда, соблюдением правил личной гигиены работниками, не проводилась дератизация и дезинсекция.

В Роспотребнадзоре уточнили, что два из восьми образцов продукции не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям — по наличию бактерий группы кишечной палочки и стафилококка.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Вынесены постановления о назначении штрафов на общую сумму более 100 тыс. рублей, деятельность трех предприятий приостановлена на 80 или 90 суток», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям даны предписания об устранении выявленных нарушений, их исполнение находится на контроле.

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