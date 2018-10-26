EN
11:17:26 Пятница, 26 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
Фоторепортаж ДТП с участием автомобиля «УАЗ Патриот» патрульно-постовой службы. Пенза, 25 октября 2018 г.

В Пензе в 2019 году на площадь Ленина дополнительно потратят 7,6 млн. рублей

10:29 | 26.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. 7,6 млн. рублей будет дополнительно потрачено из бюджета Пензы в 2019 году на выполнение необходимых работ по благоустройству площади имени В.И. Ленина, которая закрыта на масштабную реконструкцию. Соответствующие изменения в бюджет Пензы на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов внесены в ходе 50-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 октября.

В Пензе в 2019 году на площадь Ленина дополнительно потратят 7,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя необходимость проведения дополнительных работ, вице-мэр Магомед Агамагомедов пояснил, что основной объем, как и планировалось, будет выполнен в 2018 году.

Вместе с тем, по его словам, выяснилось, что подпорная стенка между площадью и сквером Ленина уже не может выполнять свои функции, поэтому было принято решение отлить новую в этом месте, а также на границе с улицей Кирова.

Магомед Агамагомедов отметил, что ранее соответствующие затраты не были заложены в проект, так как не представлялось возможным выяснить реальный износ конструкции, облицованной гранитом.

«В сквере Ленина мы дополнительно проектом предусмотрели четыре опоры в историческом стиле», — сказал он, уточнив, что эти расходы входят в 7,6 млн. рублей.

Заместитель главы администрации Пензы подчеркнул, что все эти изменения согласованы с КБ «Стрелка».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на реконструкцию площади Ленина в Пензе на сумму около 79 млн. рублей заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.

Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.

Загрузка...
Читайте также
Пассажира поезда будут судить за кражу почти 100 тыс. рублей из кармана шорт попутчика Житель Кузнецка подозревается в краже телефона у знакомой
Дом на улице Локомотивной в Пензе принят после капремонта Фестиваль «Чудное мгновенье» пройдет в Пензе с 28 октября по 3 ноября
Владимир Лысов призвал медиков присоединиться к информированию пенсионеров о мошенниках В Пензе из незаконного оборота изъято почти 500 тыс. доз героина
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама