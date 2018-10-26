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В Пензе каждый седьмой несчастный случай на производстве связан с употреблением спиртного

11:18 | 26.10.2018 | Общество

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Каждый седьмой несчастный случай, произошедший на производстве в Пензе за первые девять месяцев 2018 года, связан с нахождением работника в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил заведующий сектором охраны труда администрации города Алексей Ильин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

В Пензе каждый седьмой несчастный случай на производстве связан с употреблением спиртного

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что работодатели зачастую не осознают ответственность за неисполнение ст. 76 Трудового кодекса РФ «Отстранение от работы».

По его словам, в связи с этим, а также с учетом поступивших в мэрию обращений, было решено разъяснить порядок проведения психиатрического освидетельствования работников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе совещания до руководителей учреждений, специалистов по охране труда и работников отделов кадров была доведена соответствующая информация, которая должна им помочь в повседневной работе.

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