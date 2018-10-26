В Пензе решено поощрить 28 человек за заслуги в развитии города Общество

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Решение о поощрении 28 жителей памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» принято в ходе 50-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

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В частности, отмечены заместитель председателя совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Первомайского района Алефтина Сидорова, замдиректора центра занятости населения Пензы Евгений Нелюбин и глава городского управления Пенсионного фонда России Елена Вдонина.

Также почетный знак получат заместитель главного инженера научно-технического центра АО «Радиозавод» Ростислав Бондарук, методист Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева полковник запаса Анатолий Цыкалов, врио начальника отряда №6 Федеральной противопожарной службы Вячеслав Морозов и начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Зобов.

За заслуги в развитии города поощрены заместитель генерального директора – научный директор АО «ПНИЭИ» Юрий Сидоркин, начальник отдела социального управления по Октябрьскому району Пензы Наталия Козина, президент областной ассоциации промышленников, глава совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал и гендиректор ООО «ЗемСтройИнвест», депутат Юрий Крячко.

Также отмечены представители вузов — профессор кафедры «Селекция, семеноводство и биология растений» Пензенского государственного аграрного университета Лидия Карпова, заведующий кафедрой «Математика и суперкомпьютерное моделирование» пензенского госуниверситета Юрий Смирнов, декан лечебного факультета мединститута ПГУ Инесса Моисеева, директор пединститута имени В.Г. Белинского Ольга Сурина, директор химико-технологического колледжа ПензГТУ Наталья Фирсова и заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» института физической культуры и спорта ПГУ Александр Карпушкин.

Почетный знак будет вручен директору гимназии №44 Александру Кистанову, заведующей детским садом №53 «Полянка» Татьяне Сидоровой и руководителю детской художественной школы №3 Светлане Лисушкиной.

Кроме того, за заслуги в развитии Пензы наградят нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, олимпийского чемпиона Сергея Андронова. Также в число пензенцев, удостоенных награды, вошел главный конструктор ОАО «Пенздизельмаш» Владимир Поляков.

Помимо этого, отмечены начальник социально-экономического управления аппарата Законодательного собрания Пензенской области Николай Салмов и инженер департамента ЖКХ города Геннадий Митрошин.

За развитие строительной отрасли поощрен технический директор ООО «Модуль» Александр Филиппов, за совершенствование системы здравоохранения — главный врач областной туберкулезной больницы Геннадий Хасаншин и врач пензенской станции скорой помощи, ветеран труда Геннадий Днепровский.

Также награжден заведующий кафедрой офтальмологии Пензенского института усовершенствования врачей – филиала Медицинской академии непрерывного профессионального образования Сергей Кузнецов.