Аэропорт Пензы все же будет участвовать в проекте «Великие имена России» Общество

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Второй этап общенационального конкурса «Великие имена России», по результатам которого некоторым аэропортам планируется присвоить имена выдающихся личностей, продлен с 28 по 30 октября в связи с тем, что к проекту присоединились Пенза и Калуга.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, жителям этих городов дана возможность выдвинуть свои варианты имен великих соотечественников.

«Изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям — расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен-претендентов. Эти решения оправданы, потому что проект делается для людей и ради людей, которым небезразличны отечественная история и имидж родного края», — отметил он.

По мнению председателя Общественной палаты Пензенской области Владимира Подобеда, самым верным решением было бы присвоить местному аэропорту имя Михаила Лермонтова.

«Мы знаем, что дать имя Лермонтова аэропорту хотят также в Ставрополе и в Пятигорске. Наша пензенская земля поэта взрастила, а на юге России он уже завершил свой жизненный путь. Считаю, что в вопросе присвоения имен аэропортам надо быть очень аккуратными. Конечно, у нас много талантливых людей, мы готовим список имен для конкурса, но пока больше всего голосов мы слышим именно в пользу имени Михаила Лермонтова», — цитирует Владимира Подобеда пресс-служба оргкомитета конкурса «Великие имена России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально в проект «Великие имена России», стартовавший 11 октября, было включено 45 аэропортов страны. Пензенский в их число не попал.

В рамках первого этапа конкурса, который проходил по 21 октября, на площадках общественных палат регионов были организованы публичные обсуждения. По их результатам для аэропортов-участников выбрано по 3–10 вариантов имен. Они опубликованы на сайте проекта.

Второй этап, который продлен по 30 октября, включает в себя формирование общероссийского списка имен-претендентов. Каждый житель сможет выбрать понравившийся вариант по принципу «один участник — один аэропорт — одно имя». Предложения, озвученные не менее 500 гражданами для определенной воздушной гавани, будут добавлены к региональным спискам.

Третий этап состоится с 29 октября по 7 ноября. В этот период будет организован выбор топ-3 имен-претендентов по каждому аэропорту. Выявление лидеров будет проводиться путем социологического опроса.

Четвертый этап — с 8 по 30 ноября — включает в себя выбор имен-победителей путем финального голосования. Каждый участник также сможет высказать свое мнение по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

Голосование будет проводиться одновременно несколькими способами — на сайте проекта «Великие имена России», с помощью социальных сетей, посредством SMS и методом анкетирования.

Победители будут объявлены 5 декабря 2018 года.

В дальнейшем имена великих соотечественников, выбранные по итогам общенационального голосования, будут присвоены соответствующим аэропортам.