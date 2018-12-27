Житель Пензы выплатил в пользу сыновей более 200 тыс. рублей долга по алиментам Общество

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Житель Пензы, задолжавший более 200 тысяч рублей по алиментам в пользу своих сыновей 12 и 14 лет, погасил полную сумму после 20 часов обязательных работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

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Она пояснила, что пристав неоднократно проводил с мужчиной беседы, но это не заставило его расплатиться с задолженностью.

«Тогда он составил в отношении должника административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судом было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.», — добавила собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что лишь после этого отец двоих детей погасил весь долг.