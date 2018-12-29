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Губернаторскую елку посетили более 450 детей

10:15 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Более 450 детей из всех районов Пензенской области стали гостями губернаторской елки, которая состоялась в драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувшую пятницу, 28 декабря.

Губернаторскую елку посетили более 450 детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них были воспитанники школ-интернатов, детдомов, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, члены семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также на праздник были приглашены школьники, особо отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.

Сначала около елки им представили развлекательную программу вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказки «Бременские музыканты» — Ослом, Кошкой и Атаманшей разбойников. Юные гости театра играли, пели и танцевали.

Затем в большом зале учреждения культуры для них сыграли сказку «Бременские музыканты», сообщается на сайте драмтеатра.

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