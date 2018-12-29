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Продукция пензенских учреждений ФСИН за год была представлена на 60 ярмарках

15:25 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Учреждения, подведомственные управлению ФСИН России по Пензенской области, приняли участие в 60 ярмарках продукции на территории региона в течение 2018 года.

Продукция пензенских учреждений ФСИН за год была представлена на 60 ярмарках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в частности, на рождественской ярмарке сотрудники представили такую продукцию исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы региона, как шахматы, нарды, резные иконы, шкатулки, мангалы и кухонные принадлежности.

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По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных управления ФСИН России по Пензенской области Николая Дельнова, одной из задач выставочно-ярмарочной деятельности является поиск новых деловых контактов.

«Они необходимы для дальнейшего развития производства в целях увеличения количества осужденных, привлеченных к труду, возмещению ими ущерба, причиненного преступлениями, ресоциализации и социальной адаптации их к жизни в обществе после освобождения», — сказал он.

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