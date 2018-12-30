Две НКО и инвалид получили компьютеры по программе «Техника на благо» Общество

Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Благотворительный фонд «Эра добра», региональная общественная организация «Светлый путь» и инвалид Валентин Остапенко получили перед Новым годом компьютеры в рамках программы «Техника на благо», реализуемой в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с 2009 года.

Фото: Facebook.com/PenzaFond

Некоммерческой организации «Светлый путь», которая занимается вопросами людей с ограниченными возможностями, по решению экспертного совета программы также была передана офисная техника — принтер, сканер и факс.

«Организация образовалась осенью этого года, и это у них первый компьютер. Надеемся, что он долго им прослужит и принесет пользу», — говорится в сообщении, размещенном на странице фонда «Гражданский Союз» в Facebook.

Благотворительная программа «Техника на благо» реализуется в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с декабря 2009 года. Она призвана помогать всем, кто действительно нуждается в бывшей в употреблении, но работающей компьютерной технике.

За годы реализации программы передано около 300 единиц техники свыше 150 получателям , среди которых семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды, малоимущие граждане, а также некоммерческие организации, участвующие в развитии гражданского общества.

В рамках проекта «Техника на благо» старую оргтехнику передали информационное агентство «PenzaNews», Пензенский филиал компании «Ростелеком», Пензенское отделение компании «МегаФон», портал развлекательных заведений «Menupnz.ru», ИП Бичинов С.В., ТЦ «Элком», депутат пензенской гордумы IV и V созывов Александр Сейнов, политолог Анатолий Бодров, ПРО МОО «Союз социальной защиты детей», ЗАО «Исток», интернет-издание «Пенза-Спорт», ООО «Байт», ООО «ПроСТО», МУП «БТИ города Пензы», ЗАО «Волгостальмонтаж», «АРН-Аудитор», ООО «СКБ Амрита», НПФ «Круг», ООО НПФ «Кристалл», ООО «РЦ «КОДЕКС-Пенза», персональная творческая мастерская А.А. Бреусова, Пензенский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», компания «Флэк Софт», ООО «Святозаръ», ООО «Пензагропроект», «Пензенский бизнес-журнал», аудиторская фирма «Партнер-Аудит», Пензенское отделение Сбербанка России, правозащитник Юрий Вобликов, ЗАО «Пензнефтепродукт», ООО «Окружность», ОАО «Электромеханика», OOO «Консалт-Групп», ГК «Ростум», региональное отделение Института развития современных образовательных технологий, Максим Харламов, Андрей Наземнов, Дмитрий Ященко, Татьяна Калямина, предприниматели Вадим Бусаров, Лев Козлов и Игорь Жулимов, дизайнер Михаил Инюшкин, Полина Козлова, Софья Негреску, фонд «Доброе дело» (Москва), а также рекламное агентство «RushHeads».



В экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо» входят основатель проекта, главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров и главный специалист службы анализа, планирования, маркетинга и рекламы банка «Кузнецкий» Мария Давыдова.