Более трети респондентов сообщили о случаях сокращения или задержки зарплат — опрос Общество

Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Более трети респондентов — 35,6% — дали утвердительный ответ на вопрос о том, были ли за последние 3 месяца случаи сокращения или задержки зарплат в организациях, в которых они работают. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 8 по 29 декабря 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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59,2% проголосовавших (296 пользователей) сообщили, что таких случаев за тот же временной период не было.

5,2% респондентов (26 пользователей) затруднились с ответом.

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в ноябре 2016 года. Тогда доля тех, кто дал отрицательный ответ на вопрос о случаях сокращения или задержки зарплат, составляла более 71%.