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В Пензе усилят профилактику после взрыва газа в доме в Магнитогорске

15:36 | 31.12.2018 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил провести дополнительные профилактические мероприятия в связи с трагедией в Магнитогорске, где, по предварительным данным, в результате обрушения секции десятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа погибли четыре человека и столько же госпитализированы.

В Пензе усилят профилактику после взрыва газа в доме в Магнитогорске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо еще раз посетить семьи, которые стоят у нас на учете, провести беседу, рассказать о правилах безопасности, проверить условия проживания», — сказал мэр.

Он поручил обеспечить выполнение данной задачи сотрудникам районных администраций, городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и другим ответственным лицам, сообщает пресс-служба администрации.

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Секция многоквартирного дома в Магнитогорске Челябинской области обрушилась утром в понедельник, 31 декабря. По предварительным данным, это случилось в результате взрыва бытового газа.

По данным МЧС, в подъезде были прописаны 111 человек и девять снимали квартиры. Установлено местонахождение 52 человек: эвакуированы 16, погибли четыре, столько же госпитализированы, удалось связаться с 28 жильцами.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, в которых занято почти 1,4 тыс. человек и около 230 единиц техники. Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания и низкая температура воздуха.

На место прибыли министр МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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