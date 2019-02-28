Ветераны труда Пензенской области с 1 марта ежемесячно будут получать по 500 рублей Общество

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим почетное звание «Ветеран труда Пензенской области», будет увеличен с 300 до 500 рублей с 1 марта. Соответствующий законопроект принят в ходе 17-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 28 февраля.

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Документом предусмотрено увеличение с этой же даты размера ежемесячных выплат некоторым другим категориям граждан.

Так, ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла и обладательницы медали «Материнская доблесть» I или II степеней будут получать 430 рублей вместо прежних 330.

Выплата реабилитированным пензенцам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, будет увеличена с 380 до 480 рублей.

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Кроме того, произведена корректировка срока вступления в силу областного закона, регламентирующего предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и обладательницам медали «Материнская доблесть» I или II степеней, исходя из фактических расходов с 1 июня 2019 года.

Помимо этого, документом предусмотрено, что с 1 января 2021 года меры соцподдержки не будут предоставляться гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем трех последних лет.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта единогласно.