Москалькова согласовала продление полномочий Роговой на посту пензенского омбудсмена Общество

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала продление полномочий пензенского омбудсмена Елены Роговой, которая занимает данную должность с февраля 2014 года.

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В ходе встречи, состоявшейся в минувший четверг, 28 февраля, Елена Рогова проинформировала Татьяну Москалькову о достигнутых результатах, поделилась положительным опытом и привела примеры случаев, когда удалось восстановить нарушенные права граждан.

Комментируя деятельность регионального уполномоченного, федеральный омбудсмен отметила, что за 5 лет работы Елена Рогова заключила 27 соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, рассмотрела более 5,5 тыс. обращений, подготовила четыре ежегодных доклада.

«Поддерживаю ее кандидатуру на должность регионального омбудсмена и надеюсь на дальнейшее эффективное взаимодействие», — цитирует Татьяну Москалькову пресс-служба уполномоченного по правам человека в России.