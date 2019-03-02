В кузнецком ТЦ «Гулливер» ликвидирован условный пожар Общество

Кузнецк, 2 марта 2019. PenzaNews. Тренировочные пожарно-тактические учения по тушению условного возгорания состоялись в торгово-развлекательном центре «Гулливер» в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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Пожарные подразделения, входящие в состав кузнецкого пожарно-спасательного гарнизона, отработали порядок действий в случае происшествия на объекте с массовым пребыванием людей.

В ходе учения также была проверена готовность к действиям в случае возгорания персонала ТРЦ, подразделений добровольной пожарной команды предприятия «Дорсервис», служб жизнеобеспечения Кузнецка.

Итоги тренировки подвел начальник службы пожаротушения главного управления МЧС России по Пензенской области подполковник внутренней службы Роман Засимов. Действия в ходе проведения учений получили оценку «хорошо».