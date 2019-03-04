Экс-глава отдела пензенского Минздрава Владислав Кубанцев скончался на 78-м году жизни Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Владислав Кубанцев, 14 лет проработавший начальником отдела мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Пензенской области, скончался на 78-м году жизни в минувшее воскресенье, 3 марта.

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«Сотрудники помнят его как высокопрофессионального, организованного, дисциплинированного и вовлеченного в работу человека. Он всегда ответственно относился к порученному делу», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте регионального Минздрава.

Коллектив министерства выразил соболезнования родным и близким Владислава Кубанцева.

Прощание с ним состоится в ритуальном зале клинической больницы имени Н.Н. Бурденко во вторник, 5 марта, в 10.00.

Владислав Кубанцев возглавлял отдел мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Пензенской области с 1992 по 2006 годы. При его непосредственном участии был разработан ряд региональных нормативных актов, утверждающих программы по вопросам мобилизационной готовности учреждений здравоохранения региона, службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны.