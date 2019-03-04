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В Пачелмском районе 35 мужчин решили бросить курить при поддержке медиков

16:42 | 04.03.2019 | Общество

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. 35 мужчин, проживающих в Пачелмском районе Пензенской области, попытаются бросить курить в ближайшие два месяца в рамках оздоровительного проекта, реализуемого региональным Минздравом.

В Пачелмском районе 35 мужчин решили бросить курить при поддержке медиков

Фото: Health.pnzreg.ru

Необходимую поддержку им окажут медицинские работники, а также психологи.

Администрация района обеспечила условия для занятий спортом — мужчины получили возможность заниматься в спортивном зале и бассейне.

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«Вовлеченность в проект колоссальная», — отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Она пояснила, что акция «Народ, не кури — процветай изнутри!» стала продолжением проекта «Формула жизни», ориентированного на жительниц Пачелмского района.

«Такого агрессивного влияния на организм, как курение, больше не наносит ни одна из вредных привычек. Среди каждых 100 человек, больных раком, более 80 — курильщики», — цитирует Наталью Тюгаеву пресс-служба Минздрава региона.

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