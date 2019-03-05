В Пензе проведут новый конкурс на разработку документации на реконструкцию «Орленка» Общество

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Процедура определения подрядчика, который разработает документацию на реконструкцию лагеря «Орленок», будет повторно проведена в Пензе после расторжения в судебном порядке муниципального контракта с компанией, не выполнившей эту работу в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Комментируя планы по приведению лагеря в надлежащий вид, первый вице-мэр Пензы Сергей Волков отметил, что главной задачей является определение объемов финансирования работ.

«Учреждение должно отвечать современным санитарным требованиям и запросам», — подчеркнул он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 5 марта.

По словам Сергея Волкова, следует рассмотреть возможность включения мероприятий по реконструкции объекта в одну из федеральных программ.

«Надо отметить, что детский лагерь «Орленок» был и остается муниципальным», — сказал он.

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Согласно данным портала госзакупок, 21 июля 2017 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Региональное агентство оценки, планирования и консалтинга» в лице генерального директора Татьяны Ступиной заключили муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию лагеря «Орленок». Его цена составила 3 млн. 980 тыс. рублей. Работы требовалось выполнить до 1 декабря 2017 года.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 24 января 2019 года принято к производству исковое заявление УКС Пензы к ООО «Региональное агентство оценки, планирования и консалтинга» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ГАУ «РЦЭЦС».