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Роспотребнадзор в преддверии 8 Марта дал рекомендации по выбору цветов

13:48 | 05.03.2019 | Общество

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Рекомендации по выбору цветов размещены на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области в преддверии Международного женского дня, который будет отмечаться в предстоящую пятницу, 8 марта.

Роспотребнадзор в преддверии 8 Марта дал рекомендации по выбору цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Живые цветы — непременный атрибут любого праздника, который моментально создает у нас нужное настроение, но покупка цветов — дело не только интересное, но и достаточно ответственное, если вы хотите, чтобы ваш букет простоял как можно дольше. Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое — это свежесть каждого цветка, и второе — правильные условия хранения», — отмечается в памятке.

При выборе живых цветов рекомендуется обратить внимание на стебель, который не должен быть слишком сухим, а также отдавать предпочтение полураскрытым бутонам. Кроме того, следует принять во внимание эластичность лепестков, которые у свежих цветов легко вернутся на место и примут прежнюю форму, если их отогнуть и отпустить.

Также представители Роспотребнадзора советуют с настороженностью относиться к искусственным украшениям на живых цветах, при помощи которых продавцы нередко пытаются замаскировать дефекты.

После покупки букет нельзя надолго оставлять без воды, а чтобы продлить жизнь цветам необходимо исключить резкие перепады температур, обработать стебли перед помещением в вазу, а также удалить нижние листья, которые при взаимодействии с водой станут средой для размножения бактерий и приведут к возникновению неприятного запаха.

Помимо этого, следует учитывать тот факт, что не все цветы могут соседствовать друг с другом. Так, не следует помещать рядом нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Кроме того, соседство красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.

Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют бросить щепотку сахара в вазу с розами, тюльпанами или гвоздиками.

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