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Памятник Дзержинскому в Пензе сначала выставили на продажу, а затем отменили аукцион

16:20 | 05.03.2019 | Общество

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» намеревалось провести аукцион по продаже принадлежащих «РЖД» объектов недвижимого имущества — памятника Ф.Э. Дзержинскому в Пензе и земельного участка площадью более 1,9 тыс. кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской — 12 марта, затем перенесло его на 16 апреля, однако в итоге процедура была прекращена.

Памятник Дзержинскому в Пензе сначала выставили на продажу, а затем отменили аукцион. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным, размещенным на сайте компании, начальная цена продажи объектов составляла 1 млн. 150 тыс. 1 рубль 20 копеек, в том числе земельного участка — 1 млн. 150 тыс. рублей.

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При этом предполагалось, что «шаг аукциона» будет составлять 45 тыс. рублей.

В самарском региональном отделении центра организации закупочной деятельности – структурном подразделении ОАО «РЖД» не удалось получить комментарий относительно причины отмены аукциона.

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» такую информацию по телефону также не предоставили и предложили ИА «PenzaNews» направить редакционный запрос.

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