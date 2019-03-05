Памятник Дзержинскому в Пензе сначала выставили на продажу, а затем отменили аукцион Общество

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» намеревалось провести аукцион по продаже принадлежащих «РЖД» объектов недвижимого имущества — памятника Ф.Э. Дзержинскому в Пензе и земельного участка площадью более 1,9 тыс. кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской — 12 марта, затем перенесло его на 16 апреля, однако в итоге процедура была прекращена.

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Согласно данным, размещенным на сайте компании, начальная цена продажи объектов составляла 1 млн. 150 тыс. 1 рубль 20 копеек, в том числе земельного участка — 1 млн. 150 тыс. рублей.

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При этом предполагалось, что «шаг аукциона» будет составлять 45 тыс. рублей.

В самарском региональном отделении центра организации закупочной деятельности – структурном подразделении ОАО «РЖД» не удалось получить комментарий относительно причины отмены аукциона.

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» такую информацию по телефону также не предоставили и предложили ИА «PenzaNews» направить редакционный запрос.